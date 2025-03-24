廠商搶AI商機 主計總處估今年經濟成長率3.14%

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（中央社記者蘇思云台北24日電）行政院主計總處今天表示，AI應用加速擴展，可望推升台灣出口動能，加上半導體廠商因應AI商機，持續積極擴充先進製程與高階封測產能，預測今年經濟成長率為3.14%。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。

陳淑姿今天在業務報告時指出，依據今年2月26日發布的國民所得統計最新資料，去年第4季經濟成長率為2.9%，主因是人工智慧（AI）應用及資通訊產品需求，持續熱絡，輸出實質成長8.9%；資本形成隨新興科技應用需求強勁，企業投資力道續強，實質成長19.20%。

另外，陳淑姿指出，受惠於歲末節慶激勵消費，加上金融市場交易熱絡，證券、基金等交易手續費續增，以及境外旅遊熱潮持續挹注台灣民眾國外消費，民間消費成長2.49%。併計去年前3季，2024年經濟成長率4.59%，高於新加坡4.4%、香港2.5%與南韓2.0%，也高於全球平均的2.8%。

主計總處報告指出，展望今年，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）3月預測，雖然美國接連推出加徵關稅措施，但可能因啟動協商而暫緩或縮小範圍，目前評估實際政策力道對各國經濟衝擊尚屬有限，全球經濟平穩成長2.6%，較去年2.8%略緩，但不確定性升高。

主計總處指出，國際貨幣基金（IMF）預測今年世界貿易量成長率3.2%，略低於去年的3.4%，不過，AI技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上台灣在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能。

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主計總處指出，內需方面，半導體廠商為因應AI商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，都支撐國內投資成長；另外，就業市場穩健，有利薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續，可望維繫消費成長動能，預測今年經濟成長率為3.14%。

不過，陳淑姿坦言，今年經濟成長率確實略有下修，主因為去年基期高，加上立法院刪減預算有削弱部分成長動能。（編輯：潘羿菁）1140324