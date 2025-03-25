三星電子副會長韓宗熙驟逝 上週才為股價低迷致歉

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（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）今天表示，副會長韓宗熙心臟驟停逝世，享壽63歲。他上週才在股東大會上對公司股票表現未達預期公開致歉。

路透社報導，韓宗熙（Han Jong-hee）負責韓國最大企業三星電子的消費電子與行動裝置部門，而共同執行長全永鉉（Jun Young-hyun）則掌管晶片業務，這是三星電子的關鍵業務之一。

三星電子發言人表示，韓宗熙今天在醫院接受心臟驟停治療時去世，目前尚未決定繼任人選。

三星電子今天早盤股價持平。

三星電子在人工智慧（AI）領域需求強勁的記憶體晶片及代工晶片製造方面落後對手，近幾季來獲利疲軟、股價低迷。三星原本在智慧型手機市場市占率居冠，如今也拱手讓給蘋果公司（Apple Inc.）。

韓宗熙1988年加入三星電子，在電視業務這塊發展職涯，2022年成為三星電子副會長和執行長，同時也是公司董事會成員之一。

據法新社報導，三星電子在本月稍早發布的公司簡介中寫道：「韓宗熙在三星世界級LED電視的推出方面發揮了關鍵作用。」

簡介還寫說：「他的其他眾多創新舉措，讓公司得以持續展現其技術領導地位。」

韓宗熙上週主持三星電子股東大會，由於公司未能搭上這波AI熱潮，成了去年表現最差的科技股之一，他和公司其他高層在會議中遭股東嚴厲質問。

在半導體領域，三星電子在高頻寬記憶體（HBM）晶片方面也落後SK海力士公司（SK Hynix）；美國半導體公司輝達（Nvidia）和其他企業在AI繪圖處理器（GPU）上依賴這種晶片。

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韓宗熙當時在股東大會上表示：「首先，我要對股票表現未達各位期望誠摯致歉。過去一年裡，我們公司未能適當因應瞬息萬變的AI半導體市場。」

他原本預定明天出席三星電子新家電發表會。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140325