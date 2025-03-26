加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股跌12.9點

2025/3/26 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）台北股市今天開高走低，收盤跌12.9點，為22260.29點，跌幅0.06%，成交金額新台幣2149.53億元。

加權指數開盤為22327.61點，盤中最高22398.12點，最低22235.89點；不含金融股指數19310.66點，跌23.48點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.04%、食品股漲0.04%、塑化股漲0.21%、紡織股漲0.55%、機電股跌0.2%、造紙股漲0.2%、營建股跌0.09%、金融股漲0.45%。

委買張數1786萬1943張，委賣張數909萬1181張，成交張數436萬8630張。

收盤時上漲626家，下跌311家，持平125家。

成交量前5名個股為華經、群創、華邦電、群益台灣精選高息、南亞科。

google news透過 Google News追蹤中央社

漲幅前5名個股為翔耀、大眾控、隴華、有成精密、榮科。

跌幅前5名個股為台揚、康師傅-DR、順德、駐龍、海華。1140326

#南亞科
#台北股市
#台股
#康師傅
#華邦電
#群益台灣精選高息
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股開高走低 電纜股強勢
17
更多編輯台推薦新聞：