台股跌12.9點
2025/3/26 13:56
（中央社台北26日電）台北股市今天開高走低，收盤跌12.9點，為22260.29點，跌幅0.06%，成交金額新台幣2149.53億元。
加權指數開盤為22327.61點，盤中最高22398.12點，最低22235.89點；不含金融股指數19310.66點，跌23.48點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.04%、食品股漲0.04%、塑化股漲0.21%、紡織股漲0.55%、機電股跌0.2%、造紙股漲0.2%、營建股跌0.09%、金融股漲0.45%。
委買張數1786萬1943張，委賣張數909萬1181張，成交張數436萬8630張。
收盤時上漲626家，下跌311家，持平125家。
成交量前5名個股為華經、群創、華邦電、群益台灣精選高息、南亞科。
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漲幅前5名個股為翔耀、大眾控、隴華、有成精密、榮科。
跌幅前5名個股為台揚、康師傅-DR、順德、駐龍、海華。1140326
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