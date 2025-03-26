富邦媒谷元宏：5年計畫擴大3事業規模 拚交易額增長

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（中央社記者何秀玲台北26日電）電商富邦媒今天舉辦媒體春酒，總經理谷元宏表示，去年花了一年布局新營運模式，包括平台電商mo店+、廣告和影音，未來5年計畫是擴大此3大事業規模，「拚成長」很重要，但光看營收無法代表市場份額，而是拚全站交易總額（GMV）增長，但無法透露成長幅度。

富邦媒2024年營收為新台幣1125.63億元，年增3%，續創歷年新高；歸屬於母公司淨利為34.54億元，年減4.79%，為近6年首見獲利下滑，每股純益13.69元。

谷元宏指出，去年延續至今年的共同現象，那就是消費仍較遲緩，包括對總體經濟前景不確定，以及疫後消費行為改變。本以為去年第4季出國潮可能稍微消退，但看起來短期之內，消費依然轉移至海外。

他說，今年對大環境持謹慎態度，但富邦媒本身還是會拚成長，營收維持逾千億元規模，現在要注重的是「全站交易總額（GMV）」增長，因去年推出的平台電商mo店+收取是佣金，光看營收無法呈現市場份額。

谷元宏強調，今年將加速3大新事業布局。其中，去年布局平台電商mo店+發展迅速，上架商品已突破百萬件，今年將持續擴大規模，透過AI數據提升智能推薦和精準行銷能力，幫助品牌和個體商家強化市場競爭力。

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再來是零售媒體廣告，在電商生態扮演重要增長動能，吸引超過萬家品牌投放，透過AI即時演算與數據分析，希望幫助品牌實現精準廣告投放；今年會整合站內外廣告，以更精確的消費行為洞察，協助品牌夥伴實現廣告效能最大化。

至於直播則扮演影音轉型的橋梁，谷元宏說，發現越來越多人看著momo直播的節目，轉而在購物網站下單，電商可說正迎來短影音與直播購物的轉型契機。（編輯：林家嫻）1140326