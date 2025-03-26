自行車和健身展登場 1200家大廠齊聚規模創新高

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（中央社記者劉千綾台北26日電）台北國際自行車展和台灣國際運動及健身展今天登場，美利達、巨大、桂盟等大廠齊聚一堂，外貿協會表示，今年共有1200家參展企業參與，規模創新高，且今年更多國際買主來台，有望挹注今年展覽成效。

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）今天開幕，貿協表示，今年規格再創新高，共計1200家參展企業，合計使用4350個攤位，集結美利達、巨大、桂盟、SRAM、SHIMANO、愛地雅及正新等國內外指標大廠。

經濟部長郭智輝致詞表示，台灣自行車發展超過50年，有8成廠商集中在中部地區、產值位居全球第2，整車外銷比率更是高達94%，早在1990年代便享有自行車王國的美譽。

郭智輝表示，因擁有完整的供應鏈和強大的研發能力，今天台灣已成為全球高階自行車生產和研發重鎮，業者也持續精進，透過導入AI人工智慧的智慧產業、智慧技術、低碳製造與永續材料，看好大健康產業將成為明星產業之一。

貿協董事長黃志芳表示，展覽不僅是展示產業最新技術的平台，更是展現如何以運動精神來推動創新、引領變革，並推廣健康、幸福與積極的生活方式。

談及產業變化，黃志芳表示，自行車產業曾面臨去化庫存問題，但透過採行高值化策略，出口平均單價仍成長，預期今年將會有更好的表現，今年展覽預登的狀況也不錯，吸引更多國買主來台，成效應不會低於去年。

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貿協表示，今年展覽亮點為台灣精品館（Taiwan Excellence Pavilion），以「Go Healthy with Taiwan」為主題，響應健康台灣政策，推廣智慧運動、運動器材及自行車，攜手美利達、桂盟等13家獲獎企業，結合運動競速與觀光元素，展現台灣在自行車與大健康產業的創新實力。

此外，今年歐洲館及日本館2大國家館帶來多樣化的國際品牌，貿協表示，國際展商參展規模達20%，有多家企業看好電動自行車市場，也成為展覽中跨域展出的新亮點。（編輯：楊凱翔）1140326