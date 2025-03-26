統一結盟Yahoo台灣電商 羅智先：聚焦AI創新4引擎

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（中央社記者何秀玲台北26日電）統一董事長羅智先日前首次出席Yahoo台灣電子商務全員大會，談到對於Yahoo台灣電子商務的展望。他表示，今年將聚焦4大成長引擎，包括提升營運效能、加速AI創新、深化跨業合作及推動綠色電商，並宣示Yahoo台灣電商正邁向全新成長階段。

Yahoo台灣電子商務今天發布新聞稿指出，與統一集團完成策略合資以來，雙方合作已達半年，並談到未來展望。羅智先強調，數位經濟正快速重塑產業版圖，而AI科技將帶來顛覆性的變革，開啟全新的商機。所有行業的核心，最終圍繞的都是「服務」，最關鍵的在於如何讓消費者滿意，創造價值和驚喜。

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羅智先於今年3月統一法說會提到，Yahoo電商有自己經營道理，不急著一定要做什麼，將先熟悉和釐清對方的商業邏輯，看業務有沒有能幫上忙的地方。統一也會提供安定和穩定環境，以集團現有基礎和通路延伸下，有望釋放出新商機。

展望未來，Yahoo台灣電子商務表示，與統一集團的合作充滿期待，希望深化與集團旗下各業務領域的合作與創新，發揮綜效，拓展更多新商機。隨著多項計畫接續展開，Yahoo台灣電子商務將持續提升消費體驗，創造更多服務價值，希望將來能與市場分享更多具體的進展與成果。（編輯：潘羿菁）1140326