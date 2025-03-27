台股跌308.53點
2025/3/27 14:02
（中央社台北27日電）台北股市今天開低走低，收盤跌308.53點，為21951.76點，跌幅1.39%，成交金額新台幣2638.98億元。
加權指數開盤為22093.2點，盤中最高22093.2點，最低21919.4點；不含金融股指數19008.55點，跌302.11點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.63%、食品股漲0.37%、塑化股跌0.36%、紡織股跌0.96%、機電股跌1.86%、造紙股跌0.74%、營建股跌0.05%、金融股漲0.03%。
委買張數1890萬5922張，委賣張數965萬3131張，成交張數554萬6061張。
收盤時上漲200家，下跌765家，持平94家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、國泰永續高股息、旺宏、華經、上曜。
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漲幅前5名個股為隴華、台揚、榮星、翔耀、來頡。
跌幅前5名個股為大眾控、強盛新、旭暉應材、安集、迎廣。1140327
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