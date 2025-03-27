113年公益彩券盈餘 財部：146億元為地方社福財源

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（中央社記者張璦台北27日電）去年是第5屆公益彩券發行的首年，財政部今天表示，去年全年結算銷售金額、盈餘，分別達新台幣1321億餘元、292億餘元，其中盈餘分配146億餘元給地方政府，作為社福財源。

民國113年為第5屆公益彩券發行首年，財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會指出，113年全年結算銷售金額及盈餘分別達1321億餘元及292億餘元。

林秀燕表示，113年度公益彩券銷售目標為1156億元、結算盈餘目標為278億元，在經銷商的努力及消費者的支持下，全年目標達成率分別為114%、105%，銷售情形良好。

林秀燕指出，113年公益彩券盈餘依相關規定專款專用於補助國民年金131億餘元、全民健康保險準備約15億元，並分配予地方政府146億餘元，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項。

此外，林秀燕表示，每年由公益彩券發行機構繳付的回饋金27億元，亦用於支持衛生福利部、勞動部及原住民族委員會推動社會福利及弱勢族群就業相關計畫，進一步保障國民生活與經濟安全。

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林秀燕指出，為協助弱勢族群就業，公益彩券經銷商均由身心障礙者、原住民及低收入單親家庭擔任，截至113年底經銷商人數達6萬8045人，其中電腦型彩券經銷商有5475人，立即型則有6萬2570人。

為提升對經銷商的照顧，林秀燕說明，財政部督導發行機構以自有經費補助電腦型彩券經銷商投保儲蓄保險及財物損失防範設備，並辦理立即型彩券經銷商投保意外傷害保險、發放安全防護設備等事項，以減輕經銷商於公益彩券屆次轉換時的經濟壓力，與提升對經銷商的保障及人身安全。（編輯：黃國倫）1140327