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國銀對外風險終止連4升 美國連38季居最大曝險國

2025/3/28 18:05（3/28 18:38 更新）
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中央銀行今天公布113年12月底國銀國家風險統計，本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5994億美元，季減110億美元，終止連4季走揚，不過，美國仍是連38季居國銀最大曝險國。（中央社檔案照片）
中央銀行今天公布113年12月底國銀國家風險統計，本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5994億美元，季減110億美元，終止連4季走揚，不過，美國仍是連38季居國銀最大曝險國。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）中央銀行今天公布113年12月底國銀國家風險統計，因主要貨幣去年第4季多數對美元走貶，加上銀行資金拆存影響，本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5994億美元，季減110億美元，終止連4季走揚，不過，美國仍是連38季居國銀最大曝險國。

中央銀行統計顯示，去年12月底本國銀行依直接交易對手基礎統計算的外國債權餘額為5994億美元，較去年9月底減少110億美元，主要是對銀行及非銀行的私人部門債權減少所致。

國際上計算債權餘額方式有2種基礎，一種是直接交易對手為基礎，另一種是保證人基礎，也就是以最終債務人為主。

以直接交易對手交易基礎來看，國銀曝險前10大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計4432億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.93%。

央行金檢處副處長謝人俊指出，國銀對外國債權餘額呈現下滑主要有2因素影響，主要是銀行資金拆存影響，匯率影響較少。

謝人俊解釋，美國雖然還是連38季居國銀最大曝險國，不過，觀察去年第4季市場對經濟前景具不確定性，業者放款、投資、生產決策都較保守，加上去年第4季對美國有贖回基金，因此國銀對美國曝險金額有所下滑。

此外，謝人俊說，本國國家風險主要以折算美元為主，主要貨幣去年第4季對美元幾乎都呈貶值，像韓元重貶10.85%，澳幣貶10.22%，日圓貶8.87%，歐元貶6.81%，人民幣也貶3.88%，因此也有影響數字。

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不過，謝人俊指出，這次國銀對外曝險終止連4升，轉為下滑110億美元，應為暫時性現象，後續還要持續觀察。

如果用保證人基礎來看，謝人俊說明，印度受惠於基礎建設動能、人口紅利，加上供應鏈移轉，台商移到印度生產投資影響，印度首次進入國銀曝險前10大國家（地區），不過金額僅142.9億美元、居第10名。（編輯：楊凱翔）1140328

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