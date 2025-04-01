上市櫃公司2024年財報申報 僅福懋油、樺晟未完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲、曾仁凱台北1日電）證交所和櫃買中心公布2024年財報公告申報情形，上市公司僅福懋油未完成，上櫃公司除了樺晟電子之外均已完成。福懋油表示，因董事長變更登記遭經濟部否准，未能及時簽署會計師合約，導致無法如期申報財報，將儘速重選董事長。

證交所表示，扣除實收資本額新台幣100億元以上及金融保險業上市公司計127家公司，已依規於3月17日前申報完畢。其餘826家本國上市公司，以及86家第一上市公司和創新板公司，應於3月31日前公告申報2024年財務報告，除了福懋油無法如期出具財務報告外，其他均已完成申報作業。

福懋油表示，無法如期申報2024年財報，原因在於去年11月22日改選，並召開董事會推選董事長，11月29日向經濟部遞件申請變更登記，但經濟部在今年3月28日才予以否准通知，因此無法與會計師事務所完成合約簽署，並在期限內申報財報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

福懋油指出，將儘速召開董事會選任董事長，完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成2024年財報公告申報。

櫃買中心表示，上櫃公司3月31日前完成2024年度財務報告公告申報家數為837家，包括本國上櫃809家及第一上櫃28家，不含申報期限為今年3月17日的實收資本額達100億元以上及金融業上櫃公司計10家。經櫃買中心統計，除了樺晟電子公司無法如期出具財務報告外，其餘皆已完成申報作業。（編輯：林家嫻）1140401