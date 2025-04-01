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台股漲584.27點

2025/4/1 13:51
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（中央社台北1日電）台北股市今天開高走高，收盤漲584.27點，為21280.17點，漲幅2.82%，成交金額新台幣2715.81元。

加權指數開盤為20884.53點，盤中最高21315.52點，最低20884.53點；不含金融股指數18414.17點，漲544.27點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.26%、食品股漲1.74%、塑化股漲2.1%、紡織股漲2.99%、機電股漲3.3%、造紙股漲0.92%、營建股漲0.7%、金融股漲1.12%。

委買張數1979萬436張，委賣張數892萬122張，成交張數577萬7761張。

收盤時上漲922家，下跌102家，持平37家。

成交量前5名個股為新光金、聯電、上曜、元大高股息、元大台灣50反1。

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漲幅前5名個股為東訊、聯發、冠軍、羅麗芬-KY、隴華。

跌幅前5名個股為福懋油、翔耀、錼創科技-KY創、榮惠-KY創、康霈*。1140401

#元大台灣50反1
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#台北股市
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台股
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