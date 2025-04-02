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台股漲18.05點

2025/4/2 13:56
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（中央社台北2日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲18.05點，為21298.22點，漲幅0.08%，成交金額新台幣2328.48億元。

加權指數開盤為21313.77點，盤中最高21390.52點，最低21235.99點；不含金融股指數18422.1點，漲7.93點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.34%、食品股跌0.03%、塑化股漲0.68%、紡織股跌1.26%、機電股持平、造紙股漲2%、營建股跌0.07%、金融股漲0.41%。

委買張數1870萬7738張，委賣張數811萬146張，成交張數492萬6560張。

收盤時上漲645家，下跌304家，持平114家。

成交量前5名個股為寶一、漢翔、元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息。

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漲幅前5名個股為陞泰、隴華、江申、川飛、嘉基。

跌幅前5名個股為中福、新建、聯發、誠研、波力-KY。1140402

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台股
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