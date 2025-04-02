福懋油推選楊淑樺任董事長 獨董批非法召集

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（中央社記者何秀玲台北2日電）福懋油今天公告推選董事長，由興泰實業指派晉泰科技董事長特助楊淑樺擔任。福懋油表示，將儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約，並完成2024年財報公告申報；獨董連仁隆則表示反對意見，指此為「非法召集」。

福懋油去年11月22日召開股東臨時會全面改選董事，由市場派吳家拿下經營權。其中，吳家由興泰實業、安和投資、晉懋投資拿下3席董事，以及2席獨董許綺礽、施博元；公司派許家拿下3席董事陸醒華、許逸群、吳清德及1席獨董連仁隆。

福懋油去年11月改選後召開董事會推選董事長，但經濟部今年3月28日駁回董事長登記申請；而福懋油未依法令期限公告申報2024年財報，證交所公告依規定從4月7日起列為停止買賣。

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福懋油今天推選董事長，由晉泰科技董事長特助楊淑樺擔任；獨董連仁隆對今天董事會召集程序提出異議，指出召集人不明且無權，且未按照法規在7日前通知。

連仁隆指出，公司目前沒有合法董事長，所有的指揮命令均不合法，他對此非法召集表示異議。（編輯：張良知）1140402