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從時尚到電動車產業 李新穎：台義合作空間無限

2025/4/4 10:17
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（中央社記者曾智怡台北4日電）台北市義大利商會將在5月中正式成立，前台灣駐義大利代表李新穎表示，希望延續自身力量，持續強化台義經貿投資、藝術文化交流；他認為，從時尚精品、電動車、半導體，到綠能、太空產業，只要兩國企業能多認識彼此，未來合作空間無限。

台北市義大利商會（Italian Chamber of Commerce in Taipei, ICCT）由李新穎和台灣意法半導體總經理及義在台金融業、服務業的多名友人共同發起，將在5月14日舉行成立大會，屆時6月2日義大利國慶日，也會由義大利駐台代表親自宣布商會成立的好消息，首年預計募集100名企業或個人會員。

李新穎前後派駐義大利時間長達近20年，他接受中央社專訪表示，談到義大利，大家一定會想到Bulgari、Fendi、Prada等精品，以及法拉利、瑪莎拉蒂等超跑，這歸功於深厚藝術文化底蘊，義大利不僅是西方文化的核心，也是古希臘、羅馬文明、基督教、文藝復興運動的起源，義大利人浪漫天性可見一斑。

不過，他也為義大利人叫屈，諸如容易罷工、不準時等，其實都只是刻板印象，義大利人習慣在一家企業待很久，且富有職人精神，對工作的執著與專業用心和日本人很像，商會正是希望扮演讓雙方更加認識彼此的橋樑，唯有認識、相信，才能進一步談投資合作。

相信是一切的基礎，義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）曾在2022年7月底曬出一張與李新穎合照，強調「始終與深信自由與民主的人們並肩而行」，她於兩個月後就任成為義大利首位女性總理。

李新穎表示，今年是第二次世界大戰80週年，梅洛尼是義大利首次右派政府，對台關係友好，義大利海軍去年7月巡航印太地區，兩度經過台灣，更是史上首例，也象徵義大利正式加入北約、歐盟共同對台政策，將維持台海和平穩定視為要務。

在經貿投資面向，2024年義大利是台灣在歐盟第4大貿易夥伴，李新穎指出，目前台商赴義大利主要是併購、投資，產業橫跨觀光旅遊、綠能、半導體、海運服務業、汽機車經銷商等。

其中，最具代表性、金額最大的是台泥集團董事長張安平領導的雲朗觀光集團，在義大利擁有多家酒店、莊園和歷史豪華古宅；台泥自身也有投資義大利儲能公司。

他分析，目前義大利正處於世代交替階段，許多老字號公司後代不願繼承、尋求退場，「一直到未來5年都是機會」。

至於台灣自義大利進口以精品皮革居首，其次為工業用、汽車用半導體，以及電機機械產品與化工製藥產品。

如今國際地緣政治角力之下，各國積極尋求戰略夥伴，半導體合作幾乎成必選題，李新穎表示，近年義大利政府積極加強與台灣半導體合作，他認為雙方除可聚焦新材料半導體研發，也能在車用半導體上合作交流。

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他也提到，義大利工程師充足，意法半導體正在義大利蓋一座50億歐元（約新台幣1762億元）晶圓廠，預計明年就能開始生產；環球晶亦將在義大利打造全新12吋晶圓廠，未來台積電若有歐洲設廠計畫，也可考慮義大利。

李新穎說，目前台義都是各自投資當地，期待商會協助兩國企業橋接各自長處、成立合資公司。他一一細數潛力合作領域，包含氫能、循環經濟、低軌衛星、軍民兩用產業等，並別點名電動車，義大利現正面臨汽車工業轉型關鍵期，雙方若能在電動車領域合作，「比特斯拉漂亮好用，就能打遍全世界」。（編輯：林淑媛）1140404

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