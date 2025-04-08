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台股跌772.4點

2025/4/8 13:50
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（中央社台北8日電）台北股市今天開低走低，收盤跌772.4點，為18459.95點，跌幅4.02%，成交金額新台幣5489.51億元。

加權指數開盤為19064.47點，盤中最高19064.47點，最低18180.48點；不含金融股指數15874.06點，跌765.65點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.32%、食品股漲3.77%、塑化股跌1.92%、紡織股跌4.78%、機電股跌5.12%、造紙股跌3.65%、營建股跌2.04%、金融股漲0.53%。

委買張數2029萬1791張，委賣張數1469萬4197張，成交張數1222萬3736張。

收盤時上漲172家，下跌867家，持平26家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、鴻海、元大台灣50反1。

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漲幅前5名個股為富邦日本正2估、富邦NASDAQ正2、上海商銀、陞泰、元大滬深300正2估。

跌幅前5名個股為大蘋果報酬日正二、富邦越南估、富邦蘋果正二N、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2。1140408

#元大台灣50反1
#元大滬深300正2
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台股
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