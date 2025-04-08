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新紡投資8億參與新昕資本現增 布局多角化投資

2025/4/8 19:02
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（中央社記者曾仁凱台北8日電）新光紡織今天傍晚召開重大訊息說明會，宣布投資新台幣8億元，參與關連企業新昕資本的現金增資，藉此強化公司多角化投資策略及營收來源多元性。

新紡總經理張淑娣表示，新昕資本主要投資策略以設立在台灣或營運主體在台灣的公司，對象投資產業包括百貨零售通路、電子、半導體、新興數位科技、材料、生技醫療與健康照護、綠能環保等。

她表示，近日因美國課徵關稅等議題，造成股市大幅修正回檔，部分經營績效優良的公司投資機會或許會浮現。此次新昕資本將增資25億元，新紡參與其中8億元的增資額度。

張淑娣說，新紡與不同產業的股東共同投資新昕資本，期望能整合各股東資源，尋找更多元的投資商機，增加投資收益。

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另外，面對記者詢問美國關稅戰，新紡設廠的越南、印尼等東南亞國家都被美國重課關稅，對公司的營運影響。張淑娣表示，新紡主要業務是零售和物料供應，非終端產品，所以不會有直接被課關稅的問題，不過長期來看，確實擔心關稅引發通膨，可能造成需求量縮等影響。

到目前為止，新紡的海外投資腳步仍然如期進行中，接下來會持續觀察變化。（編輯：楊凱翔）1140408

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