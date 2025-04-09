台股跌1068.19點
2025/4/9 13:53
（中央社台北9日電）台北股市今天開低走低，收盤跌1068.19點，為17391.76點，跌幅5.79%，成交金額新台幣5666.07億元。
加權指數開盤為18337.44點，盤中最高18371.52點，最低17306.97點；不含金融股指數14951.63點，跌922.43點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌3.49%、食品股跌4.17%、塑化股跌6.95%、紡織股跌5.97%、機電股跌5.55%、造紙股跌7.54%、營建股跌7.48%、金融股跌5.61%。
委買張數1930萬99張，委賣張數1485萬1595張，成交張數1241萬7318張。
收盤時上漲26家，下跌1033家，持平6家。
成交量前5名個股為元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、國泰永續高股息、元大美債20正2。
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漲幅前5名個股為台富、永邑-KY、富邦蘋果反一N、力銘、期元大S&P原油反1。
跌幅前5名個股為富邦蘋果正二N、大蘋果報酬日正二、期街口布蘭特正2、臺2X指、金2X指。1140409
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