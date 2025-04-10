對等關稅暫緩實施 花蓮養殖戶訂單恢復正常出貨

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）美國總統川普在美國時間9日宣布高額關稅措施暫緩90天實施，訊息傳來，花蓮鱸魚養殖戶原外銷訂單遭暫緩出貨，今天收到加工廠通知，可正常出貨，養殖戶「終於可以鬆一口氣」。

花蓮蕭姓養殖戶經營加州鱸魚養殖場，面積超過2甲，每年養殖量20萬斤，大多銷往美國，原訂7日要撈起2萬斤送到西部冷凍加工廠處理後銷往美國，突如其來的關稅政策，被通知暫緩出貨，他說「本來關稅10%，聽到提高到32%，整個人傻了。」

蕭姓養殖戶說，池子還有20萬斤存魚，都已到可出貨的大小，只能減少飼料投餵、壓低成本撐過去，還好昨天美國宣布延緩實施、維持10%對等關稅，今早收到加工廠通知，可以正常出貨。

蕭姓養殖戶說，終於可以鬆一口氣，這批要是出不去，1萬斤就損失新台幣100多萬，真的吃不消。

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他說，花蓮水質、環境好，養出來的鱸魚肉質好，長年受到美國市場青睞，現在能做的就是顧好魚、維持好品質，希望政府跟美方協商能有好的結果，也協助養殖類打開歐盟等其他國家市場，分散風險。

花蓮縣府農業處長陳淑雯今天指出，經掌握縣內受美國對等關稅影響農水產，目前僅有養殖漁戶訂單遭暫緩，今天也因對等關稅暫緩實施後，恢復出貨，後續會繼續關注相關產業受影響狀況。（編輯：陳清芳）1140410