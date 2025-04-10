電信三雄獲利出爐 中華電、台灣大3月每股盈餘平手

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄3月財報出爐，中華電信與台灣大哥大單月每股盈餘均為0.41元，打成平手，遠傳每股盈餘0.31元；中華電以1.26元蟬聯首季每股盈餘獲利王。

中華電信今天公布3月自結合併營收新台幣193.3億元，歸屬於母公司業主淨利為31.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為74.1億元，每股盈餘（EPS）0.41元；累計前3月每股盈餘1.26元。

中華電信表示，3月合併營收較去年同期成長5.4%，創近11年同期新高，主要受惠於資訊與通信技術（ICT）業務強勁的成長動能，年增幅接近50%，成為3月營收成長的主要驅動力。

此外，中華電表示，核心電信業務維持穩健成長，受惠於數位轉型需求，固網寬頻營收年增率1.9%，其中300Mbps以上的高速用戶數持續增加，行動服務營收受惠於升速5G客戶數的穩定成長，以及月租型用戶貢獻持續提升，呈現穩定上揚趨勢。

台灣大哥大3月自結合併營收161.8億元，稅後淨利12.4億元，每股盈餘0.41元，年增21%；累計前3月每股盈餘1.21元。

台灣大表示，行動服務營收與智慧型手機月租平均貢獻均保持正成長趨勢，加上手機銷售推升，電信收入成長5%，月租用戶的月退租率僅0.6%維持在歷史低檔。獲利方面，持續受惠於基站整合效益與營運效率提升，電信營業利益仍呈現雙位數成長。

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遠傳電信3月合併總營收、合併EBITDA持續創下同期歷史新高，分別為88.15億元與32.23億元，年成長率分別為6%與8.7%。遠傳3月稅後淨利為10.98億元，年成長率達12.7%，每股盈餘0.3元；累計首季每股盈餘0.9元。

遠傳表示，3月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至44.2%，持續領先業界；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩定提升，自遠亞合併以來，連續第3個月正成長，行動服務營收持續上揚；3月企業智慧資通訊（ICT）營收受惠雲端業務與系統整合服務貢獻，續創雙位數年成長率佳績。（編輯：張良知）1140410