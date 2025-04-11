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台股漲528.74點

2025/4/11 13:54
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（中央社台北11日電）台北股市今天開低走高，收盤漲528.74點，為19528.77點，漲幅2.78%，成交金額新台幣5141.08億元。

加權指數開盤為18772.5點，盤中最高19528.77點，最低18418.2點；不含金融股指數16872.78點，漲520.56點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.01%、食品股跌0.79%、塑化股漲0.96%、紡織股漲0.91%、機電股漲3.57%、造紙股漲1.77%、營建股漲0.67%、金融股跌0.19%。

委買張數2065萬4511張，委賣張數1110萬5521張，成交張數903萬8462張。

收盤時上漲569家，下跌438家，持平53家。

成交量前5名個股為鴻海、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣50反1、元大高股息。

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漲幅前5名個股為大蘋果報酬日正二、富邦蘋果正二N、上緯投控、緯創、藍天。

跌幅前5名個股為隆銘綠能、台揚、安馳、淳安、有成精密。1140411

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