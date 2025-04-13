美中關稅熱戰 專家：兩強貿易將脫鉤台廠短期可受惠

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（中央社記者張建中新竹13日電）美中關稅大戰持續延燒，你來我往，不斷疊加關稅，絲毫沒有讓步跡象。產業專家分析，美中兩強貿易將脫鉤，朝各自在境內建置完整供應鏈目標發展，但由於電子產品和半導體供應鏈複雜，且與許多國家相關，情況超乎兩國預期，美中才會不斷修正做法，台廠短期可望從中受惠轉單效應。

中國半導體產業協會日前發布通知，確認積體電路產品「原產地」認定規則將以晶圓設計定案（Tape out）為準。無獨有偶，美國海關與邊境保護局（CBP）也發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧手機及晶片等都入列。

即使如此，川普政府是否會對半導體業課徵關稅，仍存有很大變數，根據外電報導，有白宮官員表示，川普很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。

川普政府祭出對等關稅政策後，全球市場震盪，中國不甘示弱，回敬高額關稅，不具名的產業專家表示，美中皆對對方課徵高額關稅，兩國直接貿易中斷，不過，由於電子產品和半導體供應鏈複雜且與許多國家有關，情況超乎兩國預期，使得關稅措施無法達到完全脫鉤目標，也會對自家廠商和盟友衝擊過大，才會採取新措施「補破網」，或降低自家廠家和盟友傷害。

產業專家指出，中國大陸原先主要針對自美國直接出口中國的晶片課徵高額關稅，但是美國許多晶片廠是在馬來西亞等東南亞國家封裝後再銷往中國，為防堵這一漏洞，中國才會將積體電路產品原產地認定規則改以Tape out為準。

中國修正原產地認定規則後，專家分析，美國晶片廠可能委由台灣晶圓代工廠代工，以因應中國大陸的新措施。若中國未來進一步明確限制美國廠晶片銷往中國，除中國本土廠商可望受惠，歐洲、日本廠商將分食美商在中國的市占，台灣廠商也有機會獲得新訂單。

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至於美國將電腦、智慧手機及晶片等列入關稅豁免的特定產品，產業專家認為，此舉主要是減緩關稅措施對於蘋果（Apple）和戴爾（Dell）等美國廠商及合作供應鏈的衝擊，但這應只是暫時性措施，目的是讓相關供應鏈有時間搬離中國，而不是永久性豁免。

專家表示，美中兩強貿易勢將脫鉤，並都朝向技術、產品、生產及設計自給自足目標發展，各自在境內建置完整供應鏈，台灣此時應思考掌握能夠合作的機會。（編輯：林淑媛）1140413