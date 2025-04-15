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上市金融業董事去年酬金出爐 中信金平均領9573萬奪冠

2025/4/15 11:19
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（中央社記者羅元駿台北15日電）上市公司2024年度董監事酬金出爐，其中在金融保險業，有11家金融機構董事平均酬金破千萬，又以中信金平均每名董事酬金達新台幣9573.2萬元居冠，而第一金、華南金、兆豐金為唯三公股行庫平均董事酬金在千萬級排行榜。

證交所今天公布2024年度上市公司董事及監察人酬金支領情形，觀察金融保險業董監事酬金（未加計兼任員工酬金），前3名分別為中信金9573.2萬元、凱基金5022.8萬元、元大金4432.6萬元。

而2024年上市金控獲利王富邦金，平均每名董事酬金為3741萬元、排名衝上第4，與2023年平均的917.7萬相比、相差逾4倍。

台新金平均每名董事酬金為3198萬元、位居第5高，台中銀以3189.2萬元居第6，第一金1588.6萬元居第7，華南金平均每名董事酬金為1491.2萬元排名第8，兆豐金為1157萬元排名第9，統一證以1057.7萬元排名第10；其中，第一金、華南金與兆豐金是唯三擠進千萬級別的公股行庫。

雖然永豐金未擠進前10名，但平均每名董事酬金為1053.1萬元，2024年總計共11家上市金融保險業董監酬金超過千萬門檻。

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排名敬陪末座為聯邦銀，平均每名董事100.9萬元；第一保以117.9萬、倒數第2名，三商壽則以203.7萬元，位居倒數第3名，排名與2023年相同。

證交所表示，公布董監酬金盼以市場機制促使公司訂定合理的董監酬金，但因股東會年報編製時點晚於申報時點，可能因後續決議不同而與本次公布或有差異；另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數會在2026年1月底公布。（編輯：潘羿菁）1140415

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