外資調節金融股 連3賣累計提款逾400億

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（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天下跌389.67點，收在19468點，外資及陸資賣超新台幣210.08億元，連續3個交易日賣超，累計提款401億元，調節金融股和高股息ETF（指數股票型基金），以凱基金賣超1.96萬張最多。

美國總統川普半導體關稅政策不明，今天台股資金自電子權值股撤出，加上台指期結算的壓低操作，加權指數開低走低，盤中一度下挫超過400點，跌破5日線、10日線及19500點，終場收在19468點，下挫389.67點，跌幅1.96%。

籌碼面來看，自營商今天賣超142.34億元，投信買超7.55億元，外資及陸資賣超210.08億元，三大法人合計賣超344.87億元。

觀察外資賣超排行榜，金融股成為調節重點，凱基金以賣超1.96萬張登上榜首，新光金1.69萬張居次，其他上榜個股依序為國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣50（0050）、中信金、台新金、友達、富邦金、期街口布蘭特正2（00715L）。

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投信今天買超7.55億元，前10名個股包括中信金、聯電、元大高股息（0056）、台新金、永豐金、遠東新、群益優選非投等債（00953B）、群益證（6005）、長榮、玉山金。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台積電17日將舉行法人說明會，市場關注亞利桑那州晶圓廠開始生產後，折舊提列方式及影響毛利率程度。另外也須留意台積電對景氣看法，尤其是DeepSeek模型推出後，輝達晶片需求是否受影響。（編輯：楊凱翔）1140416