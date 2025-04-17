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台股跌129.27點

2025/4/17 13:49
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（中央社台北17日電）台北股市今天開低走低，收盤跌129.27點，為19338.73點，跌幅0.66%，成交金額新台幣2511.36億元。

加權指數開盤為19389.52點，盤中最高19478點，最低19196.47點；不含金融股指數16694.86點，跌107.86點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.17%、食品股跌0.73%、塑化股跌0.11%、紡織股跌1.3%、機電股跌0.63%、造紙股跌1.15%、營建股跌0.31%、金融股跌0.83%。

委買張數1722萬6736張，委賣張數675萬3442張，成交張數455萬4931張。

收盤時上漲397家，下跌543家，持平119家。

成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、元大高股息、南亞科。

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漲幅前5名個股為佳龍、華廣、安馳、華凌、北極星藥業-KY。

跌幅前5名個股為中鼎、華經、寶一、研華、萬海。1140417

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台股
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