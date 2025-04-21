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房市回溫？3月新青安受理戶數金額創半年高點

2025/4/21 16:55（4/21 17:00 更新）
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（中央社記者張璦台北21日電）財政部今天公布新青安3月統計數，受理戶數5448戶、金額新台幣417.49億元，雙雙創下6個月來最高。公股銀主管指出，主因適逢建商推案檔期、分戶交屋潮，加上自住剛性需求仍在，行庫撥貸順序又以新青安、首購為最優先，因此可見新青安案量成長。

根據財政部國庫署公布最新統計，今年3月受理戶數5448戶，金額417.49億元，分別月增52%、50%。

觀察8大行庫3月承作新青安情形，除第一銀行外，其餘7間公股銀的受理戶數均較2月成長，台灣銀行、土地銀行受理戶數都回升至千戶之上，分別達1307戶、1670戶。

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行庫主管分析，央行端出第7波選擇性信用管制後，房市雖明顯降溫，但自住首購的剛性需求仍在，申貸人數仍有所成長，且近期有不少建案完工開始要分戶交屋，同時，3月適逢房市大檔「329檔期」，推案金額相當大。

行庫主管進一步表示，目前公股銀配合政策，不動產授信、撥貸以新青安及首購貸款為最優先順位，確實有客戶因認為新青安是政策性貸款，可減少排隊時間，而選用此方案，推估3月新青安受理成長，也可能是反映撥貸順序下的市場選擇。（編輯：潘羿菁）1140421

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