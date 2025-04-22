調降汽車貨物稅？財部：視台美關稅談判狀況調整為宜

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（中央社記者張璦台北22日電）立委提案刪降車輛類貨物稅，財政部表示，現已針對電動車或中古車提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，由於近來美國正與各國進行對等關稅談判，內容可能涉及非關稅壁壘，建議視後續談判狀況，再擬訂汽車貨物稅稅率調整方向，以免減損台灣可能的談判籌碼。

立法院財委會明天排定審查朝野立委所提的「貨物稅條例」相關條文修正草案等34案，不過，行政院版本的修正草案並未入列。

根據財政部今天提交立院的書面報告指出，行政院版修正草案將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止，同時，行政院得視實際推展情況延長1次，並以2年為限，意即最長可實施到118年底，財政部希望此案與立委提案併案審議。

針對立委提案刪除部分電器類課稅項目及調降部分電器類貨物稅稅率，財政部說明，貨物稅是就特定貨物課徵的特種消費稅，具有財政收入及社會政策功能，主要是對耗用能源（如油氣類、車輛類及電器類）、 具外部不利益（如水泥、橡膠輪胎、平板玻璃）及影響健康（如飲料）等貨物課稅，並非為抑制奢侈性消費 。

財政部指出，台灣對飲料、電器類貨物課稅，符合國際趨勢，且目前已提供合於國家標準的純天然果汁、純天然蔬菜汁免徵貨物稅，及購買節能電器減徵貨物稅的租稅優惠，希望透過租稅措施影響消費者經濟行為，購買高能源效率的家電。

有關飲料及電器類貨物稅稅制檢討，財政部指出，宜在未來評估是否課徵碳稅時，針對整體稅制通盤考量，不宜單就特定課稅項目分開檢討。

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針對立委提議調降燃油小客車及燃油機車貨物稅稅率，或免徵機車貨物稅及刪除車輛類貨物稅，財政部表示，近年配合產業、交通及環境等政策，對電動車輛或中古汽（機）車及老舊大型車，提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，已實質減輕貨物稅負擔，並藉縮短電動車與非電動車稅後價格差距，鼓勵民眾購買新車及電動車，以達淨零、鼓勵產業轉型的效果。

財政部進一步指出，近來美國採取對等關稅措施，並要求各國與其進行貿易談判，談判內容可能涉及非關稅壁壘，建議視後續美方談判議題，再擬訂汽車貨物稅稅率調整方向，以免減損台灣可能談判籌碼，也將密切配合主管機關，審慎評估。（編輯：林淑媛）1140422