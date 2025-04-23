洪申翰：美對等關稅衝擊中小企業 不願見違法解僱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）面對美國對等關稅政策，勞動部長洪申翰今天表示，主要影響在於出口導向的製造業、中小企業比例高。他強調，最不希望看到違法解僱、違法減班休息。

勞動部長洪申翰今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。洪申翰指出，美國對等關稅政策目前有緩衝與談判期，還有滿多不確定性，但不會用樂觀角度想，現在是為最嚴峻狀況做準備；他認為第一手資訊很重要，勞動部也主動與各工會見面，瞭解第一線狀況。

洪申翰認為，與COVID-19疫情期間主要衝擊內需服務業不同，這次關稅影響在於出口導向的製造業，尤其是傳統產業，如機械、汽車零組件、塑膠、金屬加工業（如水五金、扣件業）等，因為傳統產業中小企業比例高，應變能力較大型高科技企業弱，會優先關注支持。

洪申翰指出，經濟部或一些智庫評估可能受影響的勞工人數約在10萬人左右，但實際影響需視產業對美出口比例高低而定；勞動部也主動跟這些企業聯絡，並準備好新台幣150億元預算預防衝擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

洪申翰也告知企業，最不希望看到的，就是違法解僱、違法減班休息（無薪假），只要看到相關訊息，勞動部就會主動聯絡該公司確認是否要休無薪假，也會提供協助；就法遵來說，若企業以關稅為由裁員，其實需要的時間更長、真正影響到企業經營才能夠考慮。

洪申翰表示，勞動部目前優先關注並支援幾類勞工。首先是受到減班休息影響的勞工，希望盡量把勞工留在職場上；再來是應屆畢業生及初次尋職年輕人，每年畢業季學生平均約有20萬人，一旦景氣不佳，年輕人尋職的職缺就會縮減，可能要度過比較長的求職期；最後則是既有失業者。（編輯：張雅淨）1140423