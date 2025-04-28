加拿大珍奶界傳奇林裕淵 籲後進靠新點子搶市占

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（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）珍珠奶茶店近年在北美如繁星般起落，年輕台裔創業者開珍奶店是否可行，加拿大珍奶界傳奇人物林裕淵在一場演講中期勉後進，一定要靠新奇創意點子，讓消費者買單認同才行，但創新之餘務必首重加拿大嚴格的食品衛生法規。

人生經歷多次大起大落的「茶坊168」 集團創始人林裕淵，應多倫多青商專業協會（TYPEA）邀請，昨天與一群年輕會員分享北美珍珠奶茶創業秘辛。

他在這場「企業參訪」活動一開場便告訴數十位與會者，「『泡沫紅茶』的英文譯為Bubble Tea，其實最早是我取的」。他說，1996年他19歲時，大膽在多倫多市中心唐人街附近開設第一家手搖飲品店，面對人們進來詢問店裡賣什麼，「我決定用最簡單的英文直譯成Bubble Tea」。

如今珍奶店在北美如繁星般起落，後進的北美年輕人究竟還適不適合以開珍奶店創業起步，又該採取什麼策略，面對「多倫多青商專業協會」會員詢問，林裕淵表示，「現在不是不能成功，但一定要靠新奇的創意點子。以前好喝不好喝，我說了算，我主宰市場；但現在是消費者說了算，要讓消費者買單認同才行。」

林裕淵特別提醒，在加拿大創業除了迎合當地需求，也要符合加拿大非常嚴格的食品衛生法規；「創新歸創新，還是要很小心」。

應邀出席這場「企業參訪」活動的駐多倫多辦事處長梁毅鵬則期勉未來創業家：「創業需要野心；而野心，不是為了賺大錢、過奢華生活或享有名氣，而是期盼自己成為素養更好、人格更高貴、可以回饋社會的人，這理當是創業的長遠目標和意義所在。」

林裕淵回想，他在溫哥華開珍奶店時，曾因為排隊人潮太多還首度驚動警察維持治安，但近30年創業生涯，歷經過多次失敗；其中最大的兩次挫折，都是疫情所致。

他指出，2003年SARS疫情他的連鎖店幾乎倒閉，靠朋友協助舉辦來店消費抽獎活動，起死回生。接下來他努力擴大自己的「奶茶王國」版圖，持續開拓台灣、中國、柬埔寨和日本等新市場。

2019年號稱「全球珍奶供應鏈」的上市公司「金樂客國際」上門洽談併購，他同意合作入股，全力在加拿大和美國推動奶茶加盟技術培訓，經銷的奶茶製作器材和原料全數從台灣進貨。不料，2020年卻遇上COVID-19疫情。

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林裕淵表示，疫情造成他的其中一家加盟店經理染疫死亡，消費者恐慌，他的珍奶店面基本上全軍覆沒，亞洲市場直接垮掉。逼不得已，他只好跨行轉型為物流倉儲公司，去年創立「聯通國際」（Alliance Global），服務當地超過50家品牌。

林裕淵期勉後進年輕人發揮創意，並表示，「今天的珍奶業，都是重資本，要有資金支撐，不再是路邊攤那樣的行業；絕不能小看。」（編輯：韋樞）1140428

加拿大「茶坊168」 集團創始人林裕淵（右），應多倫多青商專業協會（TYPEA）分享北美珍珠奶茶創業秘辛。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年4月28日

多倫多青商專業協會（TYPEA）舉辦企業參訪活動，邀請加拿大「茶坊168」集團創始人林裕淵（中排右3），分享北美珍珠奶茶店創業心得，會後眾人合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年4月28日