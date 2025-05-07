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美將公布晶片關稅 經長：相信能談出對台灣較好結果

2025/5/7 16:21（5/7 18:14 更新）
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Taiwan Next前瞻國家智庫成立大會7日下午在台北張榮發基金會舉行，經濟部長郭智輝（左3）應邀出席，與現場來賓握手致意。中央社記者趙世勳攝 114年5月7日
Taiwan Next前瞻國家智庫成立大會7日下午在台北張榮發基金會舉行，經濟部長郭智輝（左3）應邀出席，與現場來賓握手致意。中央社記者趙世勳攝 114年5月7日
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（中央社記者曾智怡台北7日電）美國晶片關稅方案公布在即，經濟部長郭智輝今天表示，國家談判團隊都在努力，也會持續關注，尤其台灣科技和美國互補，在晶片領域更是如此，「相信能談出對台灣比較好的結果」。

美國預計7日正式公布半導體關稅細節，行政院長卓榮泰先前表示，台灣將依照「232條款」提出意見書，並期待在下一階段進行有效磋商。

郭智輝今天出席「台日半導體科技促進會」成立大會，會前接受媒體訪問表示，談判團隊都在努力，持續關注，台灣科技和美國互補，特別在晶片領域是如此，「相信能談出對台灣比較好的結果」。

對於韓國政府已向白宮遞交書面意見，盼美方能對韓國出口的晶片給予「特別考量」，郭智輝說，台灣在半導體領域相當重要，都會關注相關命題。

媒體詢問，傳出台積電擴大對美投資至1650億美元不夠，現在要帶半導體供應鏈一起過去。郭智輝回應，不太清楚金額不夠的說法從何而來，會再了解坊間傳聞，也希望大家對消息來源能稍微追蹤一下。

他致詞指出，當前國際政經局勢快速變化，以往以自由貿易為效率導向的跨國供應鏈架構，因各國逐漸重視安全與韌性而面臨重組，在此背景下，如何掌握關鍵技術並管控供應鏈的不確定風險，成為全球主要經濟體與產業體共同關注的話題。

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郭智輝表示，台日雙方在長期合作下已建立穩固的互信基礎與高度互補的產業結構，使台日有條件在供應鏈重組之際，能具備高度彈性與應變能力；經濟部已在4月份於日本福岡設立台灣貿易投資中心，作為推動境外關內策略的重要據點之一，協助台日雙方企業順利落地及投資布局。

面對供應鏈重組與技術快速革新的挑戰，郭智輝提到，期待台日半導體科技促進會未來能進一步拓展合作範疇，從核心半導體產業延伸至AI、無人機、車用電子、醫療照護、低碳科技等新興應用領域。（編輯：林家嫻）1140507

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