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酷澎創辦人看好台灣成長潛力 商品數大增5倍

2025/5/7 16:52（5/7 17:01 更新）
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酷澎（Coupang）7日公布今年第1季業績，其中新興業務營收年增67%，主要成長動能之一為台灣市場挹注。圖為酷澎台灣第二座物流中心。（酷澎提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月7日
酷澎（Coupang）7日公布今年第1季業績，其中新興業務營收年增67%，主要成長動能之一為台灣市場挹注。圖為酷澎台灣第二座物流中心。（酷澎提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月7日
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（中央社記者何秀玲台北7日電）美商酷澎（Coupang）今天公布今年第1季業績，其中新興業務營收年增67%，主要成長動能之一為台灣市場挹注。酷澎創辦人金範錫指出，今年台灣推出訂閱制帶動消費，選品品項數更在第1季大幅成長近500%，成長潛力可觀，對台灣的投資有望在中長期創造顯著股利價值。

金範錫表示，酷澎今年在台灣推出和韓國市場一樣的「WOW會員」訂閱制，主打無條件免運，會員可免費試用90天。台灣顧客對於「WOW會員」訂閱制迴響熱烈，不但回購頻率提高，單次消費金額也增加中，這與在韓國酷澎觀察到的趨勢一致，訂閱制也有效推升WOW會員的平均消費金額。

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另外，台灣酷澎在擴大選品與建立供應商直供合作方面已有顯著進展，合作對象包括可口可樂（Coke）、百事可樂（Pepsi）、寶僑（P&G）和嬌聯（Unicharm）等國際品牌，也涵蓋許多台灣在地品牌，這也讓酷澎選品品項數在今年第1季成長近500%。

他指出，對台灣市場的持續投資，也反映酷澎對台灣營運成果的信心不斷上升，他相信在台灣的投資，將會像過去在韓國的投資一樣，沿著相同的軌跡發展，在中長期內創造顯著的股利價值。（編輯：林興盟）1140507

#韓國
金範錫
酷澎：台灣營收去年第4季增23% 訂閱制助攻前景看好
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