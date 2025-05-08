台股跌3.09點
2025/5/8 13:46
（中央社台北8日電）台北股市今天開高走低，收盤跌3.09點，為20543.40點，跌幅0.02%，成交金額新台幣2481.92億元。
加權指數開盤為20559.65點，盤中最高20747.28點，最低20543.40點；不含金融股指數17808.60點，跌0.17點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.93%、食品股跌0.07%、塑化股跌0.40%、紡織股漲0.14%、機電股跌0.02%、造紙股跌1.01%、營建股漲0.09%、金融股跌0.13%。
委買張數1752萬5102張，委賣張數732萬4847張，成交張數447萬1613張。
收盤時上漲740家，下跌228家，持平92家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、寶一、期街口布蘭特正2、元大滬深300正2、中信金。
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漲幅前5名個股為隴華、永鴻生技、銘鈺、日電貿、大量。
跌幅前5名個股為台揚、聯鈞、華凌、鼎基、台化。1140508
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