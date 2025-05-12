加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
晚間影音新聞／蔡英文見證台灣立陶宛合作 再赴丹麥英國訪問
首頁 / 產經

面板需求減緩 群創鼓勵員工端午節連休5天

2025/5/12 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）面對面板需求減弱，除中國面板廠降低產能利用率讓員工休假外，台灣面板大廠群創證實已規劃讓員工自願休假，迎接月底將至的端午節，只要前後多請兩天假就可以連休5天；緊接著6、7、8月也有隔週休3日的休假方案。

研調機構集邦科技日前表示，5月電視面板需求逐漸走弱，部分品牌客戶把握機會，陸續要求面板廠在價格上做更多讓步；不過面板廠也意識到需求趨於弱勢，因此在5月勞動節假期開始，便啟動一連串的減產措施。

研調機構群智諮詢指出，因美國高額對等關稅90天緩徵期提前備貨需求轉弱，中國品牌內銷備貨意願也下降，且部分品牌庫存升高，抑制採購需求釋放。由於5月全球液晶電視面板需求減緩，使第2季整體電視面板需求趨於保守。

google news透過 Google News追蹤中央社

群創表示，面對產業與趨勢的轉變，密集掌握市場的需求，以彈性經營策略，快速與適度調配以穩定經營。鼓勵員工可搭配節慶安排假期或依照自身需求，可自由選擇是否安排休假規劃，以便充電續航，未來產生更佳的生產力與效率；另因搭配產能規劃，產線人員不在此次規劃內。

此外，群創強調，重視員工的工作與生活，持續發予旅遊、學習基金，以及延續提供優於法令的孝親假、陪讀假、陪產檢假及彈性工作時間、地點等友善福利措施。（編輯：張良知）1140512

群創
迎智慧顯示展 友達秀資源循環方案群創推環保電子紙
群智
研調：豁免期後東南亞面臨高關稅 影響美PC市場復甦面板雙虎4月營收約持平 研調估第2季電視面板需求減
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：