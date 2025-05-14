中鼎提列子公司減損31億元 早盤股價跌4.42%

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（中央社記者潘智義台北14日電）公共工程統包商中鼎工程因應子公司應收帳款事件，昨天宣布提列長期應收款的預期信用減損約新台幣31億元，今天早盤股價最低達28.05元，下跌1.3元，跌幅4.42%。

中鼎子公司中鼎美國公司承攬Bakersfield Renewable Fuels, LLC（BKRF）工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，產生中鼎對BKRF應收帳款約196.04億元能否全數收回的疑慮，甚至出現若無法收回，可能衝擊淨值的說法，但中鼎先前已說明可逐步收回帳款。

中鼎昨天公布第1季財報，第1季每股虧損1.52元。董事長楊宗興昨天並宣布，中鼎美國子公司提列美國BKRF專案長期應收款的預期信用減損損失約31億元，因認列所得稅利益5億元，淨影響數為26億元。

楊宗興表示，目前初估最壞的狀況就是提列減損31億元，但仍將與會計師逐季討論，不排除再增、減提列減損數字的可能。

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為確保應收帳款能夠收回，中鼎指出，未來中鼎美國公司會定期追蹤並確保GCEH營運，以利帳款順利收回；中鼎今年規劃盈餘轉增資，並預計辦理私募現金增資，搭配活化公司資產作為，強化財務結構。

中鼎強調，已連續5年每年新簽訂單均超過1000億元，在手工程案量超過3200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金及約當現金為充足，足以支應營運所需。此外，主要往來銀行陸續表達額度支持，融資計畫維持不變，確保資金與銀行額度無虞。（編輯：楊蘭軒）1140514