中鼎：BKRF廠順利量產 暫定2030年售廠確保應收帳款

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（中央社記者潘智義台北28日電）中鼎工程董事長楊宗興今天表示，子公司中鼎美國對BKRF應收帳款約新台幣196.04億元，因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎被迫提列資產減損；由於中鼎為BKRF興建的工廠已順利量產營運，將待2030年前後售廠取回應收帳款，預期9月前GCEH重整案會有結果。

中鼎工程今天舉行股東會，楊宗興會後受訪指出，除第1季依會計師意見提列資產減損31億元，後續是否再增減提列金額，仍須與會計師討論，視實際狀況調整。

中鼎子公司中鼎美國公司承攬Bakersfield Renewable Fuels, LLC （BKRF）工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎對BKRF應收帳款約196.04億元，恐有無法全數收回疑慮。楊宗興日前舉行重大訊息記者會說明，美國子公司提列BKRF專案長期應收款的預期信用減損損失約31億元，因認列所得稅利益5億元，淨影響數為26億元。

楊宗興指出，BKRF工廠設計產能為日產1萬桶再生柴油，自去年12月開始投產，今年5月已達日產能9300桶，達設計產能9成以上；為使工廠順利運作，提高績效，中鼎將再投入工廠工程服務費用0.75億美元，這項資金將會最優先獲得償還。

至於未來出售BKRF工廠的時點，楊宗興坦言，除了照契約在2030年售廠之外，也可能提前出售；但若工廠營運績效頗佳，延後售廠也可接受。

投保中心今天在中鼎股東會提出4點質疑，包括中鼎先前公告重訊內容只提中鼎美國公司對BKRF專案已完工，但雙方爆發爭議事件，且對方表達協商意願，顯然未完整揭露資訊。

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此外，投保中心提問，重整期間中鼎仍再投入高額服務費用，中鼎的債權優先次序是否優於另兩位主要債權人；若完工營運後不如預期，是否再投入資金，是否有退場機制；而中鼎只提列資產減損31億元，是否太過樂觀。

中鼎說明，中鼎的債權與另外兩主要債權人屬於優先順位，投資人不必過於擔心，且中鼎與其他兩位主要債權人債權合計占95%以上，皆希望BKRF母公司GCEH順利重整，以利正常營運，順利償還債務。因債權比例高達95%以上支持重整，將有利美國法院裁定重整。（編輯：張良知）1140528