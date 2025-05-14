永豐金證券首創推出股票禮品卡 股票成為可轉送禮物

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）永豐金證券推出全台首創的「股票禮品卡」，今天正式開賣，讓股票成為可轉送的禮物，而這也成為金管會4年來核准的首件金融科技創新實驗案。

永豐金證券參與金管會的金融監理沙盒創新實驗，經過多年努力，今天正式宣布推出股票禮品卡，讓股票成為可轉送的禮物。

永豐金證券看好，國內禮券市場規模約新台幣400億元，其中近9成為電子禮券，隨股票禮品卡問世，將加入搶食這塊市場大餅。

永豐金證券總經理張李章隆今天介紹，股票禮品卡的概念源自員工對於送禮經驗的觀察，認為送紅包太現實，禮品又怕不合心意，於是催生出「送一份會增值的禮物」構想。

股票禮品卡推出的背後，是2年系統開發與法規突破的成果，從法規到帳務、資安到交易，每一步都是挑戰。

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張李章隆細數，股票禮品卡克服4大挑戰，包括法規限制，透過金融科技發展與創新實驗條例進入監理沙盒合法創新。帳務設計，與永豐銀行合作設計信託架構，保障儲值金安全。資安強化，打造專屬兌換平台，避免個資洩漏。交易串接，整合「豐存股」定期定額平台，讓收禮人輕鬆開啟投資旅程。

永豐金證券表示，股票禮品卡首波由永豐金證券平台獨家開賣，未來則會積極拓展異業合作，推出更多創新方案，擴大股票投資生態圈，以利深化普惠金融，為台灣證券市場注入新動能，開創投資新時代。（編輯：林家嫻）1140514