和碩首季每股賺1.62元 砸逾56億向宏達電買廠擴產

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠和碩今天公布第1季財報，受到淡季、新產線建置與新產品研發費用影響，本業表現衰退，但業外收益挹注新台幣41.86億元，歸屬母公司稅後淨利達43.03億元，季增15.1%，年增32.1%，每股盈餘1.62元。

和碩今天董事會決議通過，向宏達電取得桃園市桃園區土地及建物，交易總金額56.38億元，藉此擴張產能，預計今年第3季完成交易。

和碩另公告增資印度子公司PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED擴產，總金額達14.9億盧比（約新台幣5.79億元），初期以網通產品為主，未來可能加入資訊和車用產品。

和碩今年第1季合併營收約2724.33億元，季減16.7%，年增8.8%；因消費性電子和通訊產品出貨規模縮小，營業毛利約101.65億元，季減13.9%，年減3.9%；營業利益24.83億元，季減14.4%，年減17.9%；業外收入41.86億元，季增37.1%，年增93.2%，主要來自補助收入和權益法投資收益。

從獲利率來看，和碩第1季毛利率3.7%，季增0.1個百分點，年減0.5個百分點；營業利益率0.9%，與去年第4季持平，年減0.3個百分點。

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展望第2季，和碩對中央社記者表示，筆記型電腦出貨預估將季增低十位數（low teens，約11%至13%），消費性電子產品營收將小幅季增，通訊產品進入淡季、營收將下滑。

針對關稅戰影響，和碩表示，仍在觀察後續動態，並持續與客戶討論因應措施，做出適當調整。（編輯：潘羿菁）1140514