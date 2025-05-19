安永：成立亞太資產管理中心服務團隊 連結金融機構

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（中央社記者張璦台北19日電）金管會規劃在高雄亞灣區打造亞洲資產管理中心，安永聯合會計師事務所今天表示，作為國際性會計師事務所，宣布成立資產管理中心服務團隊，並於高雄設立在地服務團隊，期望和在專區設點的銀行、資產管理中心等金融機構連結，共同建構資產管理生態圈。

安永聯合會計師事務所長傅文芳透過新聞稿表示，在國際市場充滿波動、地緣政治風險與區域經濟變動下，台灣擁有穩健的經濟成長率與地理優勢，具備成為亞洲資產管理關鍵樞紐的潛力。

傅文芳指出，安永此次成立資產管理中心服務團隊，除了響應政策推動，更期待與金融機構更緊密連結，協助其客戶在跨境財務、家族治理、資產配置等領域，提供具國際視野與本土深度的專業支持，安永也期待為高雄資產管理專區的發展注入實質動能，開創產業、專業與政策共生共榮的新格局。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，安永不只是成立專責服務團隊，更是整合全球資源，帶進完整的審計、稅務、法律等顧問網絡，處理財富管理、企業傳承、家族治理與稅務風險等全方位課題。

林志翔說，成立多年的安永家族辦公室具備豐富的實務經驗，能夠提供稅務及法律諮詢、財富傳承與保全、家族治理，以及家族企業永續經營的服務。安永團隊加入後，未來將有助於補足目前金融機構在提供家族傳承與跨境資產規劃上的專業需求，與金融機構形成策略互補、共創新局。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師吳文賓長期深耕南部市場、深具在地觀察。他指出，許多台灣中小企業與隱形冠軍企業，正在轉型國際化與迎接資本市場挑戰，需要具備全球視野又能貼近在地需求的顧問團隊，南部企業主擁有深厚的產業底蘊與家族傳承意識，對資產管理的需求不僅限於投資績效，更重視信任關係、永續傳承與風險控管。

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安永表示，安永有全球不同國家的會員所，能夠結合全球資源，以及審計、稅務、法律等專業團隊，協助處理跨境稅務、家族財務規劃與法規因應。針對不同稅籍身分或多國籍家族架構，提供資產管理策略與法規建議。

安永指出，與金融機構合作，建立生態圈夥伴合作機制，協助提供高資產客戶傳承規劃、稅務諮詢服務，以及家族稅務與財富傳承服務與內部訓練；提供實體或線上的一對一稅務規劃與風險評估，提供資產及傳承議題的規劃方向。（編輯：蘇志宗）1140519