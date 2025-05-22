高股息ETF挹注 萬海漲停陽明勁揚

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（中央社記者江明晏台北22日電）高股息ETF挹注「貨櫃三雄」，加上美中互降關稅題材，萬海今天攻上漲停鎖住，陽明漲4.32%，帶動航運股成為台股盤面焦點。

台股指數今天走低，運輸股成為盤面焦點，貨櫃三雄受惠高股息ETF挹注，股價再度上漲，長榮今天小漲1.36%，盤中高點一度達262.5元，陽明盤中高點至87.8元，漲約5%，成交量放大至16萬張，萬海盤中攻上漲停126.5元，成交量也逾10萬張。

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根據最新公告，國泰永續高股息（00878）預計在5月底前掃進萬海20萬張，陽明則獲得群益台灣精選高息ETF（00919）、統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF同步加碼，總量達20萬張，引爆市場關注。

此外，美中雙方近日達成共識，大幅互降關稅，全球供應鏈危機得到暫時喘息的空間，航商觀察觀察到美國消費品庫存偏低，北美客戶將趁著關稅休兵期積極拉貨，目前訂艙狀況相當好，多數都滿艙，裝載率維持在高水準，自然推動運價上漲。（編輯：楊凱翔）1140522