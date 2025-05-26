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外資買超逾131億 布局反向ETF與金融股

2025/5/26 19:27
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（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天跌115.67點，收在21536.57點，外資及陸資買超新台幣131.39億元，買超元大台灣50反1居冠，逾6.2萬張，其餘則布局凱基金、第一金等金融股與仁寶、緯創、英業達等AI伺服器族群。

台股今天跌115.67點，收在21536.57點，成交值新台幣2952.27億元。三大法人合計買超41.03億元。自營商賣超118.29億元，投信買超27.93億元，外資及陸資買超131.39億元。

值得注意的是，外資由賣轉買，自營商連3賣，投信則連6買。

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根據公開資訊指出，外資今天買超元大台灣50反1居冠，逾6.2萬張，其次為凱基金、第一金、仁寶，分別買超逾4.2萬、2.4萬張、2.3萬張，其餘則買超新光金、台新金、永豐金、緯創、玉山金、英業達。

賣超排行方面，外資今天賣超群益台灣精選高息3.7萬張居冠，國泰金約3.2萬張，其他賣超包括群創、萬海、聯電、元大滬深300正2、中信金、陽明、中信中國50正2、中租-KY。（編輯：潘羿菁）1140526

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