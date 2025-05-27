張安平：沒水泥就沒半導體 對明年展望審慎

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（中央社記者何秀玲台北27日電）台泥今天召開股東會，董事長張安平說，外界關注半導體產業投資，他強調「沒水泥作為基礎建設，根本不會有半導體與其他產業」；展望未來，今年經營成果可能不比去年理想，他對明年展望審慎，但仍會持續推動轉型與創新，希望有更好表現。

另外，面對地緣政治風險與全球經濟放緩，台泥將強化全球布局，並持續導入人工智慧（AI）技術，提升營運效率。

張安平表示，最近有很多投資都在半導體產業，有人問他，水泥公司可以活到100年嗎。他說，答案是可以，因為沒有水泥作為基礎，也沒有半導體存在，水泥產業為社會貢獻不只是建築，像是半導體等產業產生的工業廢棄物，都是由水泥廠協助去化。

另外，張安平指出，台泥今年全面導入AI技術，從製程升級、綠電維運到零碳運輸，包括水泥生產線預警、智慧眼鏡遠端作業、無人機巡檢及智慧採礦等4大領域。旗下歐洲子公司Cimpor已在6國25座工廠導入超過萬組智慧監控系統，為生產線裝上「智慧大腦」，實現即時預警與預防性維護。

中國大陸方面，他表示，台泥江蘇句容廠與廣東英德廠陸續導入無人電動礦卡，AI可自主規劃最短行車路線並即時避障，搭配遠端監控確保安全與效率。根據計算，句容廠每年可節省約新台幣2531萬元燃料與人力成本，減碳約1542公噸，5年投資報酬率預估近30%，而英德廠則預計每年減碳3344公噸，創造3847萬元的節能效益，持續擴大AI價值。

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此外，台泥總經理程耀輝表示，綠色能源雖是台泥聚焦的成長動能，但市場波動、政策變數與跨國經營挑戰，也不可輕忽。他以台泥在歐洲合作夥伴Stellantis為例，2024年營收與獲利皆呈現大幅下滑，反映全球電動化轉型過程中，合資項目也會受到市場節奏與政策變化的挑戰。

全球外匯市場波動加劇，台幣對美元與歐元升值，對此，程耀輝表示，也會影響台資企業包含台泥在內的會計評價。（編輯：楊蘭軒）1140527