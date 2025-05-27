華南銀控管不動產集中度 首季新承作房貸大減80%

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（中央社記者張璦台北27日電）華南金今天指出，由於持續控管不動產集中度等，華南銀行今年首季房貸新增承作量較去年同期下降約80%，並持續將空出的餘額優先配合政策承作首購、新青安；目前房市在央行信用管制、美國對等關稅影響下，交易量下降，預期房市在非都會區受影響程度會較大。

華南金控今天召開法人說明會，公布第1季自結稅後淨利新台幣53.38億元，年減5.2%，每股盈餘（EPS）0.39元；華南金說明，旗下核心子公司華南銀行獲利持續成長，證券及產險子公司受資本市場震盪影響，使得金融操作收益減少。

華南金進一步指出，子公司華南銀行第1季在利息淨收益及手續費淨收益皆呈雙位數成長的帶動下，稅後淨利52.09億元，年成長3.3%。

另外，華南金提及，華南銀今年首季財管手收較去年同期成長64.4%，雖然對等關稅、匯率波動的確會影響投資市場，但4月、5月財管手收相較去年同期仍有雙位數成長率。此外，隨利差收窄，預期今年SWAP（換匯交易）收益會呈現年減格局。

針對美債前景，華南金指出，目前國際間尚有對等關稅、通膨等預期壓力存在，操作策略方面，會持續分散到公司債、金融債等標的，天期會以5年以下為主，也會控制整體存續期間。至於台股展望，雖然國內股市波動變數很多，華南金仍抱持審慎樂觀態度看待。

針對房貸業務承作與房市展望，華南金表示，由於華南銀持續控管不動產集中度以及依銀行法第72條之2設算的比率，可用房貸資源相對有限，今年首季房貸新增承作量較去年同期下降80%左右；目前持續將空出的餘額優先配合政策承作首購、新青安。

華南金進一步說明，在央行第7波選擇性信用管制效果下，投資客資金取得困難，加上對等關稅影響，導致市場交易量下降，預期房貸市場在非都會區受影響程度會較大。

資產品質方面，華南金指出，考量美國總統川普對等關稅政策影響，主要關注的客戶群，是直間接出口到美國占比較高的企業，目前華南銀內部已採取相關因應，對於前景較有疑慮或受關稅政策影響較大的產業或國家，會適時提高個案擔保比率，或減少授信額度、提高利率等管控措施。

同時，華南金表示，子公司華南永昌證券第1季自結稅後淨利2.15億元，年減逾5成，後續將密切注意國際情勢與全球主要央行貨幣政策對盤勢的影響，及早因應調整自營部位，持續發展多元化交易策略以控管風險、穩定獲利。

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針對媒體提問主權基金議題，華南金指出，需先看主權基金未來整體透過市場買賣的比例有多大，以檢視華南永昌證券是否能爭取相關法人業務，以增加整體業務收入。

此外，華南金指出，子公司華南產險第1季簽單保費總收入42.59億元，為歷年單季新高，市占率5.62%，本業收益穩定成長，但因投資收益減少，導致第1季自結稅後淨利3.32億元，年減16.8%。（編輯：張均懋）1140527