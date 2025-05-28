SEMI籲美政府審慎推動半導體關稅 應精準漸進具彈性

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（中央社記者張建中新竹28日電）國際半導體產業協會（SEMI）今天表示，針對美國商務部依貿易擴張法第232條啟動的半導體及製造設備進口國安調查提交意見書，建議政策設計應著眼長遠、務實可行，同時兼顧創新動能與整體產業競爭力，關稅措施設計應兼顧精準、漸進、具彈性3原則。

SEMI發布新聞稿指出，在意見書中強調，若以大範圍、未經預告的高額關稅調整貿易條件，可能改變既有貿易流向，影響與盟友國間長期建立的合作關係，進而提高取得關鍵資源投入的難度，對美國本土產業的創新力與競爭力將造成潛在壓力。

SEMI表示，相關政策的制定，應以可行性、長期性且具前瞻性的方式推動，同時兼顧美國本土產業，以強化國際供應鏈的韌性與穩定性。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，半導體是一個由全球協作驅動的產業體系，政策推動更應兼顧產業實況與國際合作。台灣長期在晶圓製造及封裝測試領域發揮關鍵價值，SEMI將持續發揮國際平台的影響力，協助政府與產業緊密合作，並攜手全球夥伴共同推動開放、永續、共榮的產業發展。

SEMI在意見書表示，全球半導體供應鏈高度分工，許多關鍵環節仰賴具備專業能力與資源的少數企業，且多數合作夥伴分布於與美國維持長期戰略關係的國家，對美國國內產業發展與出口市場至關重要。

SEMI指出，推動友岸外包合作模式，深化與理念相近的夥伴關係，將有助於建立更具韌性與信任基礎的全球供應鏈。SEMI提出3項政策建議，強調應透過深化制度互信與國際協作，提升美國產業能量與供應鏈穩定性，同時避免過度依賴高額關稅或進口配額。

第1，深化與志同道合夥伴的合作機制，SEMI表示，美國半導體與設備產業高度仰賴來自全球、歐亞等關鍵盟友國的供應與協作。應持續強化跨國制度互信與合作機制，作為提升全球供應鏈穩定性與技術創新力的核心策略。

第2，延續與優化投資誘因，SEMI建議持續推動晶片法案（CHIPS Act）、先進製造投資抵減稅額（ITC）與美國投資加速器計畫等政策工具，吸引長期資本投入與產能擴建，並簡化法規流程，提升設廠效率與成本競爭力。

第3，建立半導體人才發展戰略，因應人才需求，SEMI建議擴大科學、科技、工程及數學（STEM）教育、加強技術職能訓練，並鼓勵留才具備先進技術背景的高階國際人才，支撐產業長遠發展。

至於關稅措施，SEMI建議應兼顧精準、漸進、具彈性3原則，相關措施應具精準性，聚焦實際風險來源，避免政策適用範圍過廣，影響無相關的半導體子產業。並採取逐步、分階段的方式推動政策，讓產業有充足時間進行調整與應對，降低對既有供應鏈的衝擊。

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此外，應設立排除機制與產業諮詢溝通的管道，避免同一產品於多項政策下遭遇重複課稅，影響關鍵材料與零組件供應的穩定性與可預期性。

SEMI表示，半導體產業的永續發展仰賴開放合作、長期投入與制度信任。未來，SEMI將持續發揮國際平台的關鍵角色，與各國政府與產業緊密協作，同時深化與歐洲、亞洲等夥伴的全球連結，攜手推動產業在國際競爭與地緣變局中持續穩健前行。（編輯：林家嫻）1140528