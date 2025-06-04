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歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
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台股漲491.16點

2025/6/4 13:48
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（中央社台北4日電）台北股市今天開高走高，收盤漲491.16點，為21618.09點，漲幅2.32%，成交金額新台幣4039.42億元。

加權指數開盤為21341.44點，盤中最高21618.09點，最低21341.44點；不含金融股指數18727.45點，漲453.78點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.50%、食品股漲0.32%、塑化股漲1.24%、紡織股跌0.27%、機電股漲2.94%、造紙股漲0.37%、營建股漲1.18%、金融股漲1.10%。

委買張數1877萬1228張，委賣張數1043萬8447張，成交張數687萬4713張。

收盤時上漲818家，下跌162家，持平84家。

成交量前5名個股為國泰金、南亞科、群益台灣精選高息、中信金、富邦金。

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漲幅前5名個股為台新藥、晶豪科、大量、明泰、材料-KY。

跌幅前5名個股為華冠、康控-KY、正峰、中福、康那香。1140604

#中信金
#南亞科
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#台北股市
#國泰金
#群益台灣精選高息
#金融股
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