第一金拚獲利成長 明年現金股利配發率有望重回6成

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（中央社記者張璦台北4日電）第一金今天表示，雖然今年股債匯3市紛擾不斷，獲利仍有望維持正成長；現已初步調整新的資本適足率，一銀達到主管機關對於系統性重要銀行的要求，加上明年將申請內部評等法，預估明年整體配息水準能回到現金配發率6成以上。

第一金控今天召開第1季法說會，稅後淨利新台幣72.06億元，年增2.7%，每股盈餘（EPS）0.51元，銀行子公司稅後淨利67.78億元，年增4.4%，銀行以外的子公司含證券、人壽等，因投資市場震盪致獲利各有增減，合計稅後淨利6.46億元，較去年同期略減0.4%。

第一金進一步說明，獲利引擎第一銀行前3月核心業務表現提升，包括淨利收回穩，年增2.1%，財管手收續強，年增32.3%，金融商品收益擴張，年增8.8%，有效彌補去年同期一次性手收形成的缺口，另淨提存大幅減降94%亦有助獲利表現。

媒體在會後記者會關切，近期國泰永續高股息（00878）ETF成分股刪除第一金，且近年第一金現金股息配發率大概落在5成，後續股利政策規劃為何。

第一金回應，今年第1季初步調整新的資本適足率後，一銀已達到主管機關對於系統性重要銀行（D-SIBs）的要求，加上明年將申請內部評等法，依照預估，希望明年整體配息水準能回到現金配發率6成以上。

為強化資本，第一金預計在今年股東會提出盈餘分派案，擬配發每股0.95元現金及0.25元股票股利，現金股利配發率52.5%，總股利配發率達66.3%。

針對受國際關稅戰或美債等外部變數影響，第一金是否會調整獲利展望或收益目標，第一金表示，基本上沒有做很大的修正，整體放款目標仍會維持中度成長，即約4%至5%的成長率，主因企業放款以及海外放款動能不錯，但在央行打炒房的策略下，放款業務下滑較為明顯的是房貸。

第一金指出，一銀今年房貸餘額仍會維持成長，但幅度上不會如去年成長到15%，預估今年僅會成長5%到6%。

同時，銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。由於近來新台幣升值，銀行外幣存款換算新台幣後的金額將縮水，媒體亦關心此現象是否壓縮可承作房貸量能。

一銀3月底依銀行法第72條之2設算比率約27.9%，到5月底則超過28%，但並未逾法定的30%、或一銀內部警戒值的28.5%；目前客戶申請房貸大概需等1到2個月之間。

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一銀表示，持有的美國政府債券部位，截至目前，占整體（含新台幣及外幣）債券投資部位比重約7%，且目前評價結果都具評價利益，對整體營運績效影響不大；台股持有部位目前約200億元，預期接下來會維持與現在差不多的水位，換股策略聚焦有較高固定配息的標的。

第一金指出，今年股債匯3市紛擾不斷，產業亦面臨地緣重組與出口再平衡挑戰，第一金將以全球布局及深耕本土的策略及knowhow，協助企業客戶規避風險、掌握赴美商機，提供融資、供應鏈資金管理及跨境金流等服務，並力拚超越營運目標，今年金控整體獲利有望維持正成長。（編輯：張均懋）1140604