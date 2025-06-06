和碩墨西哥AI伺服器第3季量產 美國設廠評估近尾聲

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠和碩今天召開股東常會，通過配發現金股利每股4.5元，共同執行長鄭光志表示，墨西哥人工智慧（AI）伺服器產線預計今年第3季量產出貨，美國設廠已到了評估尾聲，電力和專業工程師供給將是主要考量，預計6、7月會做出決定。

和碩2024全年合併營收約新台幣1兆1253億元，年減10.46%，歸屬母公司業主稅後淨利169億元，年增7.64%，每股稅後盈餘6.34元。

鄭光志於會後接受媒體採訪指出，和碩去年開始在墨西哥針對AI伺服器產線進行規劃，預計今年第3季墨西哥產線可以正式量產，同時為因應人力問題，把自動化產線整個搬到墨西哥廠。

他說，北美生產基地應該不會只有在墨西哥持續擴產，美國設廠已到了評估的尾聲，選擇區域要考慮的面向非常多，包含土地成本和人力成本，以及如何在最短時間內，以合理成本取得電力，和碩選擇的地點可能接近其他同業與競爭對手所在地。

針對下半年營運展望，和碩共同執行長鄧國彥表示，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好，這是必然的。從和碩3大產品線來看，資訊產品隨著AI PC應用越來越多，市場預估今年整體PC市場將成長5%至10%，和碩希望比這個成長率更好一點。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，去年表現比較平淡，今年下半年因為有新遊戲機和物聯網產品發表，希望能穩定成長。通訊產品上半年處於淡季，智慧手機將於9月發表新機種，會跟客戶繼續努力，希望有機會「拉尾盤」。

針對關稅影響，鄧國彥坦言，「有時候連我們都霧裡看花」，和碩從川普第一次上台就開始準備，東南亞的馬來西亞廠今年第2季將開始量產出貨，印度廠將於下半年導入其他產品線，北美墨西哥廠也增加不少產能。和碩會與客戶討論哪一個解決方案最有利，把產品分散生產，並根據關稅談判結果進行部署。

談到中國加強管制稀土出口，鄧國彥說，「這是過去2、3個月以來我的痛苦」，和碩與客戶討論很多解決方案，透過變更設計和更換不同來源，大部分客戶已解決這個問題。

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媒體關注和碩5月宣布購買宏達電桃園廠擴產，鄧國彥表示，過去和碩曾租賃廠房，仍希望擁有自己的廠房，讓想做的事情可以做得更長久一些。目前部分產品線與AI伺服器有關，台灣還是重鎮，因為台積電就在台灣，這部分還是要準備一定的產能。

談到輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北士科（北投士林科技園區），鄭光志坦言一則以喜、一則要審慎對應；未來和碩與上游夥伴可以更緊密合作，其實輝達很多員工都是從華碩及和碩過去，在情感、文化及合作上，會比較親密一點，但最終還是要展現自己的實力最重要，和碩也會提供更好的研發目標和環境，把人才留在公司。（編輯：張均懋）1140606