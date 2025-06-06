加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北烏來2顆大落石占據車道 暫單線雙向通車
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

和碩墨西哥AI伺服器第3季量產 美國設廠評估近尾聲

2025/6/6 16:57（6/6 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
代工廠和碩6日召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣4.5元。中央社記者吳家豪攝 114年6月6日
代工廠和碩6日召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣4.5元。中央社記者吳家豪攝 114年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠和碩今天召開股東常會，通過配發現金股利每股4.5元，共同執行長鄭光志表示，墨西哥人工智慧（AI）伺服器產線預計今年第3季量產出貨，美國設廠已到了評估尾聲，電力和專業工程師供給將是主要考量，預計6、7月會做出決定。

和碩2024全年合併營收約新台幣1兆1253億元，年減10.46%，歸屬母公司業主稅後淨利169億元，年增7.64%，每股稅後盈餘6.34元。

鄭光志於會後接受媒體採訪指出，和碩去年開始在墨西哥針對AI伺服器產線進行規劃，預計今年第3季墨西哥產線可以正式量產，同時為因應人力問題，把自動化產線整個搬到墨西哥廠。

他說，北美生產基地應該不會只有在墨西哥持續擴產，美國設廠已到了評估的尾聲，選擇區域要考慮的面向非常多，包含土地成本和人力成本，以及如何在最短時間內，以合理成本取得電力，和碩選擇的地點可能接近其他同業與競爭對手所在地。

針對下半年營運展望，和碩共同執行長鄧國彥表示，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好，這是必然的。從和碩3大產品線來看，資訊產品隨著AI PC應用越來越多，市場預估今年整體PC市場將成長5%至10%，和碩希望比這個成長率更好一點。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，去年表現比較平淡，今年下半年因為有新遊戲機和物聯網產品發表，希望能穩定成長。通訊產品上半年處於淡季，智慧手機將於9月發表新機種，會跟客戶繼續努力，希望有機會「拉尾盤」。

針對關稅影響，鄧國彥坦言，「有時候連我們都霧裡看花」，和碩從川普第一次上台就開始準備，東南亞的馬來西亞廠今年第2季將開始量產出貨，印度廠將於下半年導入其他產品線，北美墨西哥廠也增加不少產能。和碩會與客戶討論哪一個解決方案最有利，把產品分散生產，並根據關稅談判結果進行部署。

談到中國加強管制稀土出口，鄧國彥說，「這是過去2、3個月以來我的痛苦」，和碩與客戶討論很多解決方案，透過變更設計和更換不同來源，大部分客戶已解決這個問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體關注和碩5月宣布購買宏達電桃園廠擴產，鄧國彥表示，過去和碩曾租賃廠房，仍希望擁有自己的廠房，讓想做的事情可以做得更長久一些。目前部分產品線與AI伺服器有關，台灣還是重鎮，因為台積電就在台灣，這部分還是要準備一定的產能。

談到輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北士科（北投士林科技園區），鄭光志坦言一則以喜、一則要審慎對應；未來和碩與上游夥伴可以更緊密合作，其實輝達很多員工都是從華碩及和碩過去，在情感、文化及合作上，會比較親密一點，但最終還是要展現自己的實力最重要，和碩也會提供更好的研發目標和環境，把人才留在公司。（編輯：張均懋）1140606

#北美
#印度
#宏達電
#和碩
#輝達
#鄭光志
#鄧國彥
#墨西哥廠
#台積電
#北投士林科技園區
鄧國彥
和碩因應川普關稅戰 規劃赴美設廠估今年量產
鄭光志
和碩攜手供應商 啟動年度低碳轉型計畫和碩首度參加電腦展 童子賢：製造商從幕後走到台前
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股震盪收跌13點 週線翻紅漲313點
37
更多編輯台推薦新聞：