三大法人買超台股35.42億元 外資買超永豐金居首

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）台積電股價重返千元關，激勵今天台股指數終場上漲129.63點，收在21790.29點，成交值新台幣3000.38億元。據證交所統計，三大法人今天合計買超35.42億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天小幅賣超6910萬元，投信買超34.98億元，自營商加碼1.13億元。

個股方面，外資今天買超前3名為永豐金買超6萬9217張、長榮航1萬7982張、國票金1萬7693張。

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外資今天賣超前3名為國泰金賣超7萬9513張、富邦金4萬6162張、陽明3萬5255張。

國泰投信分析，近日美國總統川普與中國國家主席習近平進行通話，美中雙方9日在英國倫敦再次會面，商討有關貿易協議的議題。觀察川普近幾次作為，顯見關稅戰逐漸退燒，推估第3季關稅議題會漸漸底定，市場動盪也會趨於緩和。（編輯：張良知）1140609