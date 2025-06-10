首屆台灣盃火箭競賽 陽交大北一女15隊晉級7月決賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北10日電）國家太空中心（TASA）主辦首屆「台灣盃火箭競賽」今天公布複賽結果，大專組由陽明交通大學等5組隊伍晉級，中學組由北一女等10組隊伍晉級，將在7月下旬舉辦的決賽中，實際為其設計的火箭進行飛行測試。

由TASA主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，從全國56組隊伍、600多位學生，通過初選脫穎而出的23組團隊，經過密集的課程訓練及籌備後，在複賽競逐前往屏東旭海科研火箭發射場參與決賽的15張門票。

TASA今天透過新聞稿指出，6月8日舉行複賽後，評審團今天公布複賽結果，大專組由陽明交通大學、中央大學等5組隊伍晉級，中學組由北一女等10組隊伍晉級，將在7月25日至27日登場的決賽中，實際為其所設計的火箭進行飛行測試。

TASA主任吳宗信表示，火箭製作是一項充滿趣味與挑戰的任務，不僅考驗團隊合作精神，也讓學生親身體會物理、化學與數學等學科在實務中的應用；他勉勵所有參賽者珍惜這次競賽經驗，並強調設計固然重要，但更重要的是要對太空科技保持興趣與熱忱，「只要enjoy，就不會覺得辛苦」。

將共同主辦「台灣盃火箭競賽決賽」的屏東縣政府指出，透過地方資源與科技場域的整合，提供學生落實火箭設計、發射與回收經驗，更將於比賽期間開設科普活動場次，鼓勵大眾進一步認識太空科技；縣府未來將推動更多與太空科技等相關的跨域合作計畫，發展恆春半島太空創生的可能性，持續創造讓青年多元發展的屏東。

TASA指出，為激發年輕學子對太空科技的熱情，今年首度舉辦「台灣盃火箭競賽」，邀請全國中學及大專院校以上學生參加，體驗從設計、組裝到發射的完整火箭任務流程。首屆共吸引全台638位學生報名，通過初審的23組入圍團隊，參加由陽交大太空系統工程研究所規劃的火箭設計實作課程，學習火箭系統知識。

評審表示，此次參賽多數隊伍展現出高度完整性與成熟度，能明確的回應競賽目標並持續精進火箭系統設計，且在過程中不斷嘗試與修正，展現出堅韌的研發精神與實務的工程態度，正是太空科技所需的精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TASA說明，台灣盃火箭競賽的所有參賽隊伍，將使用主辦單位提供的標準化固態燃料推進系統（總衝4700牛頓·秒，最大推力200kg，燃燒時間3.1秒）與發射架，參賽者須依規範，設計、整合航電次系統、結構與回收系統，打造總重量不超過28.5公斤的探空火箭，在符合設計規範的前提下，參賽隊伍可挑戰技術與創意極限進行發揮。

決賽當天，將由審查委員執行發射審查，並依實際飛試與模擬的差異程度、是否成功降落、能否順利完整回收且無非系統設計的外觀損壞，以及書面報告等綜合條件進行評比，並在中學組及大專組各選出前3名的隊伍，頒發最高5萬元的獎金及獎盃。（編輯：張均懋）1140610