日月光投控前5月營收創同期高 測試業績成長可期
2025/6/10 16:14
（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測廠日月光投控今天公布5月自結合併營收新台幣490.27億元，月減6.1%、年增3.23%，創歷年同期次高；累計今年前5月自結營收2493.9億元，年成長10.29%，創同期新高。若以美元計價，日月光投控5月美元營收月減0.2%、年增8.1%。
觀察5月封測及材料（ATM）項目表現，根據資料，日月光投控5月封測材料營收305.81億元，月減2.3%、年增15.1%；若以美元計算，5月封測材料美元營收月增3.8%、年增20.6%。
新台幣匯率大幅升值，第2季半導體業者壓力沉重，日月光投控先前評估，新台幣升值1元，對封測業務毛利不利影響約1.5個百分點。
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日月光投控積極擴充先進測試產能，涵蓋晶圓測試（CP）和成品測試（FT），投控預估今年測試業績成長幅度，將較封裝業績成長幅度增加2倍。
日月光投控預期到今年底，測試業績占日月光封裝測試材料業績比重，將提升至19%至20%。（編輯：張均懋）1140610
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