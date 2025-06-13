華南金衝獲利拚併購 估新台幣仍有升值壓力

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（中央社記者張璦台北13日電）華南金股東會今天通過盈餘分派案，每股配息新台幣1.25元、配股0.1元。華南金表示，未來仍會以配息為主，並將端出中長期發展藍圖，力拚獲利提升、EPS向上成長，不僅有助提高配息水準，也能保留更多盈餘，強化資本實力，以利集團擴張或把握潛在併購機會。

此外，針對匯率議題，華南銀預估，新台幣將持續面臨升值壓力，但應不至於再發生快速大幅升值情形，而是會在區間波動。

華南金控今年適逢3年一次改選董事，華南金民股代表、原副董事長林明成並未在提名名單，外界解讀他將正式退休，交棒給長子林知延。今天股東常會通過改選，林知延順利連任董事，預期接下來董事會將推選林知延出任副董事長一職，象徵華南金民股世代交接。同時，華南金現任董事長陳芬蘭、總經理李耀卿，亦連任董事。

會中有小股東說，林明成將卸任，他身段柔軟，所以對他深感敬佩，希望未來華南金傳承有成，並邀請與會者為林明成鼓掌。小股東也提到，希望來自第一金控的陳芬蘭，能將才華、能力也帶到華南。

陳芬蘭在股東會中致詞時說，華南金先前提出3年獲利提升計畫，加強資本使用效率，掌握台美利差擴大，因應金融市場活絡，提高投資收益及財管手續費收益，隨3年計畫將屆，因應國內外金融情勢的變化，集團將再提出更具成長性與挑戰性的中長期策略，建構多元獲利引擎。

談及華南金3年計畫實踐情況，李耀卿受訪坦言，有稍微被美國總統川普政策干擾，尤其證券子公司有受影響，下半年會密集檢討3年計畫，並進一步籌備中長期5年藍圖，基本上目標會比3年計畫更高，改變客群、改變員工技能，不只是run（營運），而是要change（改變），開發新趨勢、業務與市場，強化資本使用效率則是長期策略，但中長期藍圖細節尚需與新任首長研商。

此外，董事會通過113年度盈餘分派案，每股分配現金股利1.25元、股票股利0.1元。李耀卿指出，為了避免股本過度膨脹，未來發放仍會以現金股利為主，隨華南金力拚獲利能力持續提升、EPS向上成長，不僅有助於提高可發放現金股利空間，也能保留更多盈餘，強化資本，不論是擴張規模或潛在併購機會，都需要手裡有錢，有機會時，也要有能力，「才能坐在餐桌上，而不是（列）在菜單上」。

至於併購議題，李耀卿表示，民營的併購動作很積極，但市場上標的不多、也不是很好談，加上近年因股市大好，證券公司獲利佳，也提升併購難度；媒體追問華南金旗下投信子公司整併可能性，他則說不便多談，公股金融機構會配合政府政策。

另外，小股東在發言環節關心近來新台幣匯率波動大，對華南金營運有無影響，李耀卿表示，內部都有掌握相關情況，整體而言影響有限。華南銀行總經理黃俊智會後受訪說明，新台幣兌美元每升值1元，影響華銀稅後淨利新台幣1.2億元左右。

展望新台幣匯率走勢，黃俊智分析，在預期心理之下，新台幣將持續面臨升值壓力，但應該不至於像4、5月時一樣快速大幅升值，而是在區間上上下下。

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同時，黃俊智預估，未來股市也會持續波動，內部會掌握商機、研議操作策略，以期增加獲利；除了投資，授信、存款結構也都可進行結構性調整，目前市場對美國降息有所期待，因此會趁勢結合公司專業，建議投資人布局方向，促進理財投資方面的收益，多管齊下努力達成營業目標，全年希望在安全穩定、控制風險之下，追求獲利成長。

此外，10多年前美國保盛豐集團（PEM）涉詐欺，華南金旗下子公司銷售PEM產品金額達新台幣數十億元，華南金後續大舉買回以賠付投資人，今天股東會中有股東關切此案。華南金表示，今年第1季預估，集團因PEM案損失約54億5000多萬元，目前提存足夠。（編輯：楊凱翔）1140613