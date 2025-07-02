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傳中資收購索爾思光電 童子賢：找出漏洞立即修補

2025/7/2 16:27
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（中央社記者吳家豪台北2日電）外傳中國印刷電路板（PCB）龍頭東山精密將高價收購竹科光通訊廠索爾思光電，引發國安疑慮。和碩董事長童子賢今天表示，短期應找出流程中的漏洞立即修補，長期需制定規範，針對利用漏洞去協助不該協助對象的「無照駕駛」廠商嚴加看管。

媒體報導，中國最大印刷電路板龍頭東山精密發出公告，將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元）收購位於新竹科學園區的索爾思光電，引發技術外流等國安疑慮。經濟部表示，尚未收到索爾思光電的投資計畫變更申請，將在收到申請案後嚴格審查。

童子賢今天下午出席鏡週刊台美經濟新局高峰論壇接受媒體採訪，被問及此事表示，目前全球從美中對抗到各國都競相在做科技管制，矽光子是先進科技發展非常重要的領域，每個國家都關心關鍵科技是否外流，甚至2年前和碩集團也曾發生隱形眼鏡高階產品模具圖外流的事情。

他說，在商業競爭與國家競爭之下，有時候會遇到對方為了想要贏而用各種手段；這次中資投資竹科光通訊廠，可能是為了「繞道」，轉個彎下單給晶圓代工廠台積電，避開美國和台灣相關管制，主管機關查清楚後，若有漏洞就補起來。

童子賢強調，最先進的科技會影響台灣產業的競爭力，雖然一方面希望維持台灣的競爭力，但另一方面也不希望觸犯當前包含半導體在內的敏感管制議題。

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不過，科技管制議題並非只針對台廠，童子賢提到，包含輝達（NVIDIA）、Google也被限制某些技術不准外流，尤其是不准外流給特定對象。台灣半導體廠商目前在先進製程上，遙遙領先韓國、美國和日本的競爭對手，最先進製程技術如果輾轉流到不應該去的地方，會成為被關心的議題。

為了解決技術外流問題，他認為，短期應該先找出流程中的漏洞立即修補；長期需要制定規範，針對利用漏洞去協助不該協助對象的「無照駕駛」廠商嚴加看管，例如不准下單先進製程等。（編輯：張良知）1140702

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